В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори

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Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Голосування на них тривало з 8.00 до 20.00.

Вже з’явилися реакції провідних політиків на результати проведених екзит-полів.

Так, президент України Володимир Зеленський, коментуючи вибори, пообіцяв «жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі.

У провладній партії «Слуга народу» вже заявили, що в них, за попередніми результатами цих місцевих виборів, буде найбільша чисельність депутатів місцевих рад.

Кількість депутатів, мандатів, яка буде по Україні, досить серйозна, — зазначив під час підсумкового брифінгу лідер партії Олексій Корнієнко.

Натомість опоненти чинної влади вважають результати місцевих виборів несприятливими для неї.

Це повне фіаско влади. Попередні результати екзит-полів свідчать про тотальну недовіру українців до влади, — заявив лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Один з лідерів «Євросолідарності» Олександр Турчинов заявив про отримання «серйозного результату» на заході України та «системного» — в Центрі.

Також нас підтримали на Сході, Півночі та Півдні. Наша політична сила сьогодні виступає консолідатором країни! — переконаний Турчинов.

Про відмінний для себе результат виборів, особливо в базовому південно-східному регіоні, заявили в «Опозиційній платформі — За життя».

Тому завдання нашої команди зараз — захистити результат. Щоб жоден голос, поданий за нашу партію, не був не врахований, — заявив один із лідерів цієї політсили Сергій Льовочкін.

У партії «Голос» заявили про проходження до облрад низки облцентрів та про певні успіхи на виборах мерів міст.

Ми вдячні кожному за підтримку та довіру. Ми вдячні нашим кандидатам та волонтерам — усім, хто працював невтомно і самовіддано, — зазначила прес-служба політсили.

Нагадаємо, на цьогорічних місцевих виборах було зафіксовано рекордно низьку явку.