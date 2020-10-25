В Украине 25 октября прошли местные выборы

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Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Голосование на них продолжалось с 8.00 до 20.00.

Уже появились реакции ведущих политиков на результаты проведенных экзит-полов.

Так, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выборы, пообещал «жестко следить за новоизбранной местной властью». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

В провластной партии «Слуга народа» уже заявили, что у них, по предварительным результатам этих местных выборов, будет наибольшая численность депутатов местных советов.

Количество депутатов, мандатов, которое будет по Украине, достаточно серьезное, — отметил во время итогового брифинга лидер партии Алексей Корниенко.

В то же время оппоненты действующей власти считают результаты местных выборов неблагоприятными для нее.

Это полное фиаско власти. Предварительные результаты экзит-полов свидетельствуют о тотальном недоверии украинцев к власти, — заявил лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Один из лидеров «Евросолидарности» Александр Турчинов заявил о получении «серьезного результата» на западе Украины и «системного» — в Центре.

Также нас поддержали на Востоке, Севере и Юге. Наша политическая сила сегодня выступает консолидатором страны! — убежден Турчинов.

Об отличном для себя результат выборов, особенно в базовом юго-восточном регионе, заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Поэтому задача нашей команды сейчас — защитить результат. Чтобы ни один голос, поданный за нашу партию, не был не учтен, — заявил один из лидеров этой политсилы Сергей Левочкин.

В партии «Голос» заявили о прохождении в облсоветы ряда облцентров и об определенных успехах на выборах мэров городов.

Мы благодарны каждому за поддержку и доверие. Мы благодарны нашим кандидатам и волонтерам — всем, кто работал неутомимо и самоотверженно, — отметила пресс-служба политсилы.

Напомним, на нынешних местных выборах была зафиксирована рекордно низкая явка.