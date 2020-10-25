Что обусловило исторически низкую явку на выборах в Украине, фото — Буквы

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Ракурс

Местные выборы 2020 отличились исторически низкой явкой избирателей. Никогда еще в новейшей истории Украины на голосование не приходила такое малое количество избирателей.

Глава «ОПОРЫ» Ольга Айвазовская в эфире «Радио Свобода» рассказала, что на низкую явку негативно повлияла эпидемия коронавируса, ограничения и боязнь заразиться.

Хотя пребывание на избирательном участке не столь опасно, чем поход в торговый центр, — заявила Айвазовская, которая также считает, что граждане еще до конца не поняли важности именно местных выборов.

Политический эксперт Александр Солонтай также считает, что коронавирус жестко ударил по явке. Однако, по его мнению, на многих участках создавались еще и внешние очереди.

Люди приходили, видели очереди и уходили, поскольку избиратели у нас уже давно не стояли в очередях, с 1990-х годов, — считает Солонтай.

Он также сообщил, что на снижение явки мог повлиять и опрос президента, поскольку избиратели также могли увидеть скопление людей возле участка и посчитать, что это очередь на голосование.

Напомним, что в 2015 году, когда избирали местные власти, явка составила 46,5%. А на выборах народных депутатов в прошлом году проголосовало 49,3% избирателей.

Вечером 25 октября стала известна явка на местных выборах в Украине. Предварительно, она составила 37%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Самая высокая явка была зафиксирована на западной Украине. Самый высокий результат — 46,67% в Тернопольской области, самая низкая — 31,77% — в Донецкой области.

В сети «ОПОРА», которая осуществляла масштабную миссию наблюдения за выборами, сообщили о 35,94%.

Напомним, что сегодня в Украине прошли местные выборы, где выбирали депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов.