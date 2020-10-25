Що зумовило історично найнижчу явку на виборах в Україні, розповіли експерти, фото — Букви

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Місцеві вибори 2020 відзначилися історично найнижчою явкою виборців. Ніколи ще в новітній історії України на голосування не приходила така мала кількість виборців.

Очільник «ОПОРИ» Ольга Айвазовська в ефірі «Радіо Свобода» розповіла, що на низьку явку негативно вплинула епідемія коронавірусу, обмеження і боязнь заразитися.

Хоча перебування на виборчій дільниці не настільки небезпечне, ніж похід в торговельний центр, — заявила Айвазовська, яка також вважає, що громадяни ще до кінця не збагнули важливості саме місцевих виборів.

Політичний експерт Олександр Солонтай також вважає, що коронавірус жорстоко вдарив по явці. Однак, на його думку, на багатьох дільницях створювалися зовнішні черги.

Люди приходили, бачили черги і йшли геть, оскільки виборці в нас вже давно не стояли у чергах, із 1990-х років, — вважає Солонтай.

Він також повідомив, що на зниження явки могла вплинути й опитування президента, оскільки виборці також могли побачити скупчення людей біля дільниці і повважати це чергою до голосування.

Нагадаємо, що у 2015 році, коли обирали місцеву владу, явка була більшою — 46,5%. А на виборах народних депутатів минулоріч проголосувало 49,3% виборців.

Нагадаємо, що увечері 25 жовтня стала відома явка на місцевих виборах в Україні.

Попередньо, вона склала 37%, повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

Найвища явка була зафіксована у західній Україні. Найвищий результат — 46,67% у Тернопільській області, найнижча — 31,77% — у Донецькій області.

В мережі «ОПОРА», яка здійснювала масштабну місію спостереження за виборами, повідомили про 35,94%.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні пройшли місцеві вибори, де обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів.