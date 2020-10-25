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Ракурс
Явка на місцевих виборах 2020 не перевищила 40%

Явка на місцевих виборах 2020 не перевищила 40% (КАРТА)

25 жов 2020, 22:02
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Явка на місцевих виборах 2020 року склала 35,94%. Такими є дані мережі «ОПОРА», яка збирала їх під час масштабної місії по спостереженню за виборами.

У 2015 році, коли обирали місцеву владу, явка була більшою — 46,5%. А на виборах народних депутатів минулоріч проголосувало 49,3% виборців.

Явка на місцевих виборах 2020 не перевищила 40%

Тим часом у партії «Слуга народу» розповіли, що на місцеві вибори прийшли 35,5% виборців.

Явка на місцевих виборах 2020 не перевищила 40%


Явка виборців була невисокою упродовж всього дня голосування. Станом на 11.00 проголосували в середньому 13,5%, на 16.00 — 27%.

Джерело: Ракурс


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