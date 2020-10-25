Явка на місцевих виборах 2020 не перевищила 40%

https://racurs.ua/ua/n145573-yavka-na-miscevyh-vyborah-2020-ne-perevyschyla-40-karta.html

Ракурс

Явка на місцевих виборах 2020 року склала 35,94%. Такими є дані мережі «ОПОРА», яка збирала їх під час масштабної місії по спостереженню за виборами.