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Явка на місцевих виборах 2020 не перевищила 40%
Явка на місцевих виборах 2020 не перевищила 40% (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n145573-yavka-na-miscevyh-vyborah-2020-ne-perevyschyla-40-karta.htmlРакурс
Явка на місцевих виборах 2020 року склала 35,94%. Такими є дані мережі «ОПОРА», яка збирала їх під час масштабної місії по спостереженню за виборами.
У 2015 році, коли обирали місцеву владу, явка була більшою — 46,5%. А на виборах народних депутатів минулоріч проголосувало 49,3% виборців.
Тим часом у партії «Слуга народу» розповіли, що на місцеві вибори прийшли 35,5% виборців.
Явка виборців була невисокою упродовж всього дня голосування. Станом на 11.00 проголосували в середньому 13,5%, на 16.00 — 27%.
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