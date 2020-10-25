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Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: «Українські новини»

Екзит-пол у Львові — чи проходить «Слуга народу» до міськради (ІНФОГРАФІКА)

25 жов 2020, 21:48
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Вибори міського голови та депутатів міськради у Львові відбулися 25 жовтня.

Результати екзит-полу, проведеного сьогодні в місті, оголосив телеканал «Україна 24».

Згідно з ними, жоден з кандидатів на посаду міського голови не набрав понад 50% голосів виборців:

  • чинний мер Львова Олег Садовий здобув 41,12% голосів виборців;
  • кандидат від «Євросолідарності» Олег Синютка посів другу сходинку з 27,38% голосів;
  • представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський здобув 9,98% голосів;
  • кандидат від «Голосу» Ярослав Руцишин отримав 5,62%;
  • самовисуванець Ігор Васюник посів п’яту сходинку з 3,97% голосів.

Результати екзит-полу у Львові, скріншот: Сергій Лещенко

Результати голосування за партії у Львові:

  • «Європейська солідарність» здобула 30,74% голосів;
  • «Самопоміч» посіла другу сходинку з 24,12% голосів;
  • за «Голос» проголосували 9,78% виборців;
  • ВО «Свобода» отримала 7,52% голосів;
  • «Варта» здобула 5,06% голосів.

Результати екзит-полу у Львові, скріншот: Сергій Лещенко


Результати екзит-полу у Львові, скріншот: Сергій Лещенко

Нагадаємо, соціологічна група «Рейтинг» повідомила результати екзит-полу, проведеного в Києві на 100 дільницях столиці.

Джерело: Ракурс


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