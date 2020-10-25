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Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: «Українські новини»
Екзит-пол у Львові — чи проходить «Слуга народу» до міськради (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145572-ekzyt-pol-u-lvovi-chy-prohodyt-sluga-narodu-do-miskrady-infografika.htmlРакурс
Вибори міського голови та депутатів міськради у Львові відбулися 25 жовтня.
Результати екзит-полу, проведеного сьогодні в місті, оголосив телеканал «Україна 24».
Згідно з ними, жоден з кандидатів на посаду міського голови не набрав понад 50% голосів виборців:
- чинний мер Львова Олег Садовий здобув 41,12% голосів виборців;
- кандидат від «Євросолідарності» Олег Синютка посів другу сходинку з 27,38% голосів;
- представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський здобув 9,98% голосів;
- кандидат від «Голосу» Ярослав Руцишин отримав 5,62%;
- самовисуванець Ігор Васюник посів п’яту сходинку з 3,97% голосів.
Результати голосування за партії у Львові:
- «Європейська солідарність» здобула 30,74% голосів;
- «Самопоміч» посіла другу сходинку з 24,12% голосів;
- за «Голос» проголосували 9,78% виборців;
- ВО «Свобода» отримала 7,52% голосів;
- «Варта» здобула 5,06% голосів.
Нагадаємо, соціологічна група «Рейтинг» повідомила результати екзит-полу, проведеного в Києві на 100 дільницях столиці.
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