Ракурсhttps://racurs.ua/
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: «Українські новини»
Экзит-пол во Львове — проходит ли «Слуга народа» в горсовет (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145572-ekzit-pol-vo-lvove-prohodit-li-sluga-naroda-v-gorsovet-infografika.htmlРакурс
Выборы городского головы и депутатов горсовета во Львове состоялись 25 октября.
Результаты экзит-пола, проведенного сегодня в городе, объявил телеканал «Украина 24».
Согласно им, ни один из кандидатов на должность городского головы не набрал более 50% голосов избирателей:
- действующий мэр Львова Олег Садовый получил 41,12% голосов избирателей;
- кандидат от «Евросолидарности» Олег Синютка занял второе место с 27,38% голосов;
- представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский получил 9,98% голосов;
- кандидат от «Голоса» Ярослав Руцишин получил 5,62%;
- самовыдвиженец Игорь Васюник занял пятую строчку с 3,97% голосов.
Результаты голосования за партии во Львове:
- «Европейская солидарность» получила 30,74% голосов;
- «Самопомощь» заняла второе место с 24,12% голосов;
- за «Голос» проголосовали 9,78% избирателей;
- ВО «Свобода» получила 7,52% голосов;
- «Варта» получила 5,06% голосов.
Напомним, социологическая группа «Рейтинг» сообщила результаты экзит-пола, проведенного в Киеве на 100 участках столицы.
.