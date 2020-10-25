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Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: «Українські новини»

Экзит-пол во Львове — проходит ли «Слуга народа» в горсовет (ИНФОГРАФИКА)

25 окт 2020, 21:48
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Выборы городского головы и депутатов горсовета во Львове состоялись 25 октября.

Результаты экзит-пола, проведенного сегодня в городе, объявил телеканал «Украина 24».

Согласно им, ни один из кандидатов на должность городского головы не набрал более 50% голосов избирателей:

  • действующий мэр Львова Олег Садовый получил 41,12% голосов избирателей;
  • кандидат от «Евросолидарности» Олег Синютка занял второе место с 27,38% голосов;
  • представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский получил 9,98% голосов;
  • кандидат от «Голоса» Ярослав Руцишин получил 5,62%;
  • самовыдвиженец Игорь Васюник занял пятую строчку с 3,97% голосов.

Результаты экзит-пола во Львове, скриншот: Сергей Лещенко

Результаты голосования за партии во Львове:

  • «Европейская солидарность» получила 30,74% голосов;
  • «Самопомощь» заняла второе место с 24,12% голосов;
  • за «Голос» проголосовали 9,78% избирателей;
  • ВО «Свобода» получила 7,52% голосов;
  • «Варта» получила 5,06% голосов.

Результаты экзит-пола во Львове, скриншот: Сергей Лещенко


Результаты экзит-пола во Львове, скриншот: Сергей Лещенко

Напомним, социологическая группа «Рейтинг» сообщила результаты экзит-пола, проведенного в Киеве на 100 участках столицы.

Источник: Ракурс


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