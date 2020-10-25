Був жвавий інтерес — речник опитування не «здав» соціологів, які його проводили, фото — Я.Доброносова

https://racurs.ua/ua/n145571-buv-jvavyy-interes-rechnyk-opytuvannya-ne-zdav-sociologiv-yaki-yogo-provodyly-video.html

Ракурс

Опитування президента Володимира Зеленського «викликало жвавий інтерес українців». Так вважає речник акції Артем Гагарін.

Він розповів про перебіг опитування «П'ять питань від президента». Гагарін заявив, що опитування відбулося законно і в межах законодавства.

Офіційні результати оголосять у понеділок, 26 жовтня. Замовник — «Слуга народу» — оголосить результати і розповість про те, хто його виконував, — сказав речник.

Гагарін пояснив, чому біля багатьох дільниць виборці не помітили людей, що проводили опитування президента. За його словами, частина людей захворіла, інші просто відлучалися у справах.

Гагарін обурився тим, що «активісти і політики влаштували травлю інтерв’юерів», причому справа доходила до фізичного насилля. Комусь пошкодили одяг, в іншому місті зіпсували коробки, у які вкидали бюлетені.

За його словами, певні труднощі із проведенням опитування не вплинуть на загальні результати. Гагарін назвав фейком численні відео з голосуванням однієї людини декілька разів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що організатори опитування Зеленського, яке відбувалося одночасно з місцевими виборами, не проводили облік респондентів, а анкети роздавали учасникам «на пам’ять».