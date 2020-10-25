Був жвавий інтерес — речник опитування не «здав» соціологів Зеленського (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n145571-buv-jvavyy-interes-rechnyk-opytuvannya-ne-zdav-sociologiv-yaki-yogo-provodyly-video.htmlРакурс
Опитування президента Володимира Зеленського «викликало жвавий інтерес українців». Так вважає речник акції Артем Гагарін.
Він розповів про перебіг опитування «П'ять питань від президента». Гагарін заявив, що опитування відбулося законно і в межах законодавства.
Офіційні результати оголосять у понеділок, 26 жовтня. Замовник — «Слуга народу» — оголосить результати і розповість про те, хто його виконував, — сказав речник.
Гагарін пояснив, чому біля багатьох дільниць виборці не помітили людей, що проводили опитування президента. За його словами, частина людей захворіла, інші просто відлучалися у справах.
Гагарін обурився тим, що «активісти і політики влаштували травлю інтерв’юерів», причому справа доходила до фізичного насилля. Комусь пошкодили одяг, в іншому місті зіпсували коробки, у які вкидали бюлетені.
За його словами, певні труднощі із проведенням опитування не вплинуть на загальні результати. Гагарін назвав фейком численні відео з голосуванням однієї людини декілька разів.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що організатори опитування Зеленського, яке відбувалося одночасно з місцевими виборами, не проводили облік респондентів, а анкети роздавали учасникам «на пам’ять».