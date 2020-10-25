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Ракурс
Был живой интерес — спикер опроса не «сдал» социологов Зеленского, фото — Я.Доброносова

Был живой интерес — спикер опроса не «сдал» социологов Зеленского (ВИДЕО)

25 окт 2020, 21:34
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Опрос президента Владимира Зеленского «вызвал живой интерес у украинцев». Так считает спикер акции Артем Гагарин.

Он на пресс-конференции 25 октяря рассказал о ходе опроса «Пять вопросов от президента». Гагарин заявил, что опрос «прошел законно и в рамках законодательства».

Официальные результаты объявят в понедельник, 26 октября. Заказчик — «Слуга народа» — объявит результаты и расскажет о том, кто его выполнял, — сказал спикер.

Гагарин объяснил, почему у многих участков избиратели не заметили людей, проводивших опрос президента. По его словам, часть людей заболела, другие просто отлучались по делам.

Гагарин возмутился тем, что «активисты и политики устроили травлю интервьюеров», причем дело якобы доходило до физического насилия. Кому-то повредили одежду, в другом городе испортили коробки, в которые бросали бюллетени.


По его словам, определенные трудности с проведением опроса не повлияют на общие результаты. Гагарин назвал фейком многочисленные видео с голосованием одного человека несколько раз.

Ранее «Ракурс» сообщал, что организаторы опроса Зеленского, который проходил параллельно с местными выборами, не проводили учет респондентов, а анкеты раздавали участникам «на память».

Источник: Ракурс


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