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Ракурс
Явка на местных выборах 2020 не превысила 40%

Явка на местных выборах 2020 не превысила 40% (КАРТА)

25 окт 2020, 22:02
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Явка на местных выборах 2020 составила 35,94%. Таковы данные сети «ОПОРА», которая собирала их во время масштабной миссии по наблюдению за выборами.

Явка на местных выборах 2020 не превысила 40%

В 2015 году, когда избирали местные власти, явка была больше — 46,5%. А на выборах народных депутатов в прошлом году проголосовало 49,3% избирателей.

Между тем в партии «Слуга народа» рассказали, что на местные выборы пришли 35,5% избирателей.


Явка на местных выборах 2020 не превысила 40%

Явка избирателей была невысокой в ​​течение всего дня голосования. По состоянию на 11.00 проголосовали в среднем 13,5%, на 16.00 — 27%.

Источник: Ракурс


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