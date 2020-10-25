Олег Ляшко, фото: соціальні мережі

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Ракурс

Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії», заявив, що результати екзит-полів на мажоритарному виборчому окрузі № 208, де відбуваються довибори до Верховної Ради, свідчать про його перемогу.

Це наша спільна перемога! Я повернувся, — написав Ляшко у своєму Фейсбуці.

Однак згодом політик опублікував відеозвернення, в якому заявив, що в нього хочуть вкрасти перемогу.

За його словами, в місті Бахмачі, центрі цього виборчого округу, відбувається фальсифікація результатів виборів.

Щойно я отримав інформацію про те, що дана команда Службі безпеки і вони втручаються у фальсифікацію результатів виборів. Вони хочуть украсти в нас перемогу, — запевнив Ляшко.

За його словами, під час виборів спостерігалося застосування масштабних сіток виборців, адмінресурсу, а також підкуп виборців та фальсифікації, проте «українці прийшли та проголосували не за гроші, а за Ляшко».

Також Ляшко звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою, щоб той «визнав свою поразку» та «не йшов шляхом Януковича».

Ви можете спробувати вкрасти перемогу в моєму окрузі, але це буде ваш найбільший «позор». І з мого округу розпочнеться початок Вашого кінця. Тому я вимагаю від Вас — дати команду Службі безпеки, правоохоронним органам — припинити фальсифікації, — закликав Ляшко.

Довибори в окрузі № 208 відбуваються у зв’язку зі смертю обраного за цим округом народного депутата Валерія Давиденка, якого ввечері 23 травня знайшли в Києві зі смертельним вогнепальним пораненням.

Нагадаємо, проведення довиборів в окрузі № 208 Центрвиборчком оголосив на початку червня.