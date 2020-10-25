Олег Ляшко, фото: социальные сети

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Ракурс

Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии», заявил, что результаты екзит-полов на мажоритарном избирательном округе № 208, где проходят довыборы в Верховную Раду, свидетельствуют о его победе.

Это наша общая победа! Я вернулся, — написал Ляшко в своем Фейсбуке.

Однако впоследствии политик опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него хотят украсть победу.

По его словам, в городе Бахмаче, центре этого избирательного округа, происходит фальсификация результатов выборов.

Только что я получил информацию о том, что данная команда Службе безопасности и они вмешиваются в фальсификации результатов выборов. Они хотят украсть у нас победу, — заверил Ляшко.

По его словам, во время выборов наблюдалось применение масштабных сетей избирателей, админресурса, а также подкуп избирателей и фальсификации, однако «украинцы пришли и проголосовали не за деньги, а за Ляшко».

Также Ляшко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием, чтобы тот «признал свое поражение» и «не шел путем Януковича».

Вы можете попробовать украсть победу в моем округе, но это будет ваш самый большой позор. И с моей округа начнется начало Вашего конца. Поэтому я требую от Вас — дать команду Службе безопасности, правоохранительным органам — прекратить фальсификации, — призвал Ляшко.

Довыборы в округе № 208 происходят в связи со смертью избранного по этому округу народного депутата Валерия Давиденко, которого вечером 23 мая нашли в Киеве со смертельным огнестрельным ранением.

Напомним, проведение довыборов в округе № 208 Центризбирком объявил в начале июня.