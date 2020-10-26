Кличко перемагає у першому турі — підрахунок 67% голосів

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Ракурс

На виборах у Києві чинний міський голова столиці Віталій Кличко здобуває перемогу у першому турі.

У виборчу ніч з 25 на 26 жовтня з’ясувалося, що після підрахунку двох третин голосів він набирає понад 51%, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело близьке до ТВК.

Такими є результати після опрацювання 67% бюлетенів. Значно відстає колишній регіонал та екс-голова КМДА Олександр Попов, який балотується від ОПЗЖ. У нього начебто 9,4% голосів.

Третій представник «Голосу» Сергій Притула із результатом у 7,7%.

Раніше Кличко прокоментував результати екзит-полів у столиці. Він вважає, що виборці кандидата від ОПЗЖ Попова не знають про його діяльність за часів президентства Віктора Януковича.

Відповідно до обох екзит-полів у Києві Кличко з великим відривом випередив конкурентів, але до чистої перемоги у першому турі не дотягнув.