Явку на довиборах в Раду на Чернігівщині назвало ЦВК

25 жовтня відбулися довибори в Раду на окрузі №208, фото: «Галнет»

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Явка виборців в одномандатному виборчому окрузі № 208 на Чернігівщині, де в день місцевих виборів 25 жовтня відбувалися також довибори до Верховної Ради, склала 50,03%.

Про це свідчать дані по округу, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Довибори в Раду по округу № 208 були оголошені Центрвиборчкомом на початку червня, у зв’язку зі смертю обраного за цим округом народного депутата Валерія Давиденка, котрого 23 травня знайшли в Києві зі смертельним вогнепальним пораненням.

Всього на довиборах були зареєстровані 18 кандидатів, серед них дружина загиблого депутата Людмила Давиденко та лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко ввечері 25 жовтня заявив про свою перемогу на довиборах. Згодом він опублікував відеозвернення, в якому звинуватив владу в намаганні шляхом фальсифікацій відібрати в нього перемогу.