Скільки українців не проголосували через коронавірус, встановили соціологи

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня

https://racurs.ua/ua/n145584-skilky-ukrayinciv-ne-progolosuvaly-cherez-koronavirus-vstanovyly-sociology.html

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Місцеві вибори 2020 року в Україні відбувалися в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

В результаті серед тих українців, які вирішили не голосувати, 10% припало на виборців, котрі не прийшли через загрозу коронавірусу. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».

На причини, пов’язані зі станом здоров’я, припадає кожен п’ятий випадок ігнорування місцевих виборів 25 жовтня.

Решта виборців не голосували з таких причин:

19% - проживання не за місцем прописки;

15% - зайнятість в день виборів;

14% - не знали, за кого голосувати;

12% - вибори нецікаві;

4% - відсутність у списках;

4% - вибори не проводилися у їхньому населеному пункті.

Зазначається, що якби на місцевих виборах 25 жовтня можна було проголосувати в електронній формі з дому, 46% серед тих, хто не голосував, віддали б свої голоси. Ще 13% розцінюють можливість голосування в такому разі як «50/50», а 14% - можливо б проголосували.

Навіть в цьому разі не голосували б 25% з тих, хто не брав участі у «традиційному» голосуванні.

Нагадаємо, на виборах 25 жовтня була зафіксована рекордно низька явка виборців.