Сколько украинцев не проголосовали из-за коронавируса, установили социологи

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября

https://racurs.ua/n145584-skolko-ukraincev-ne-progolosovali-iz-za-koronavirusa-ustanovili-sociologi.html

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Местные выборы 2020 года в Украине происходили в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

В результате среди решивших не голосовать украинцев 10% пришлось на избирателей, которые не пришли из-за угрозы коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг».

На причины, связанные с состоянием здоровья, приходится каждый пятый случай игнорирования местных выборов 25 октября.

Остальные избиратели не голосовали по следующим причинам:

19% - проживание не по месту прописки;

15% - занятость в день выборов;

14% - не знали, за кого голосовать;

12% - выборы неинтересны;

4% - отсутствие в списках;

4% - выборы не проводились в их населенном пункте.

Отмечается, что если бы на местных выборах 25 октября можно было проголосовать в электронной форме из дома, 46% среди тех, кто не голосовал, отдали бы свои голоса. Еще 13% расценивают возможность голосования в таком случае как «50/50», а 14% - возможно бы проголосовали.

Даже в этом случае не голосовали бы 25% из тех, кто не участвовал в «традиционном» голосовании.

Напомним, на выборах 25 октября была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей.