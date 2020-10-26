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Ракурс
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября

Сколько украинцев не проголосовали из-за коронавируса, установили социологи

26 окт 2020, 03:25
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Местные выборы 2020 года в Украине происходили в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

В результате среди решивших не голосовать украинцев 10% пришлось на избирателей, которые не пришли из-за угрозы коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг».

На причины, связанные с состоянием здоровья, приходится каждый пятый случай игнорирования местных выборов 25 октября.

Остальные избиратели не голосовали по следующим причинам:

  • 19% - проживание не по месту прописки;
  • 15% - занятость в день выборов;
  • 14% - не знали, за кого голосовать;
  • 12% - выборы неинтересны;
  • 4% - отсутствие в списках;
  • 4% - выборы не проводились в их населенном пункте.

Отмечается, что если бы на местных выборах 25 октября можно было проголосовать в электронной форме из дома, 46% среди тех, кто не голосовал, отдали бы свои голоса. Еще 13% расценивают возможность голосования в таком случае как «50/50», а 14% - возможно бы проголосовали.


Даже в этом случае не голосовали бы 25% из тех, кто не участвовал в «традиционном» голосовании.

Напомним, на выборах 25 октября была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей.

Источник: Ракурс


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