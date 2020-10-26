Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: «За Збручем»

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Место выборы в Украине состоялись 25 октября. Голосование в этот день продолжалось с 8.00 до 20.00. После этого участки закрылись и начался процесс подсчета голосов.

Голоса могут посчитать за три-пять дней. Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик заявил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «РБК-Украина».

Мы будем надеяться, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены, — отметил Дубовик. — Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов.

Он также напомнил, что в определенных территориальных общинах состоятся вторые туры голосования на выборах городских голов, даты проведения которых будут зависеть от того, насколько быстро будут подсчитаны результаты выборов 25 октября.

Также Дубовик отметил, что еще могут быть уточнены данные по явке избирателей.

Напомним, на выборах 25 октября был зафиксирован рекордно низкий показатель явки избирателей.