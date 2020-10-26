Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: «За Збручем»

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Місце вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Голосування цього дня тривало з 8.00 до 20.00. Після цього дільниці закрилися і розпочався процес підрахунку голосів.

Голоси можуть порахувати за три-п'ять днів. Заступник очільника Центральної виборчої комісії (ЦВК) Сергій Дубовик заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми сподіватимемося, що протягом трьох-п'яти днів у більшості територіальних громад результати виборів буде встановлено, — зазначив Дубовик. — Безумовно, буде судове випробування результатів виборів.

Він також нагадав, що в певних територіальних громадах відбудуться другі тури голосування на виборах міських голів, дати проведення яких залежатимуть від того, наскільки швидко будуть підраховані результати виборів 25 жовтня.

Також Дубовик зазначив, що ще можуть бути уточнені дані щодо явки виборців.

Нагадаємо, на виборах 25 жовтня було зафіксовано рекордно низький показник явки виборців.