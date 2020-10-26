Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: «Вільне радіо»

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Місцеві вибори, голосування на яких в Україні відбулося 25 жовтня, супроводжувалися низкою яскравих інцидентів.

Так, у Житомирі на дільниці № 181447 майже годину не відбувалося вечірнє засідання ДВК, оскільки на його початку посварилися голова та заступник комісії, повідомляє прес-служба громадської мережі ОПОРА.

Зазначається, що обоє учасників сварки не мали досвіду ведення засідання і попросили члена комісії, яка була раніше головою, провести засідання за них, проте жінка відмовилась.

Почались суперечки члена комісії із заступником. Хвилин 15−20 члени комісії просто сиділи і нічого не робили, бо не знали що робити. Всі почали нервувати. Потім все-таки голова і заступник почали намагатись щось робити. Почали рахувати незаповнені бюлетені. Процес йде, але дуже повільно, — зазначає спостерігач.

У місті Нововолинську волинської області чинний мер Віктор Сапожніков у день виборів поширив на своїй сторінці у Фейсбуці інформацію проти свого суперника Бориса Карпуса.

У цьому дописі опоненту дорікалося, що він не поставив бабусі пам’ятник на могилі та що його в дитинстві погнали з прислужників у церкві, повідомив у своєму Фейсбуці політолог Антон Бугайчук,

Це чорнуха по-нововолинськи, крихітко, — прокоментував ситуацію Бугайчук.

У селі Дюла Виноградівського району закарпатської області партія КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття) організувало схему голосування на дільниці, за якої бюлетені видавалися на закордонні паспорта жителів інших сіл, які голосували за КМКС. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

За словами журналіста, члени комісії заповнювали журнал виборців замість осіб, які перебували за межами України, та здійснювали вкидання бюлетенів.

При постійно проживаючих в селі 250 чоловік, проголосувало 600 з хвостиком людей! — наголошує Глагола.

Він зазначив, що на місці інциденту тепер працюють правоохоронці, а всі журнали ведення реєстру виборців та відривні талони бюлетенів буде відправлено на почеркознавчу експертизу.

Нагадаємо, 40% виборців зіткнулися з труднощами із заповненням бюлетенів.