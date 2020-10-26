Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: «Свободное радио»

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Местные выборы, голосование на которых в Украине произошло 25 октября, сопровождались рядом ярких инцидентов.

Так, в Житомире на участке № 181447 почти час не проходило вечернее заседание УИК, поскольку в его начале поссорились глава и заместитель комиссии, сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.

Отмечается, что оба участника ссоры не имели опыта ведения заседания и попросили члена комиссии, которая была раньше главой, провести заседание с ним, однако женщина отказалась.

Начались споры члена комиссии с заместителем. Минут 15−20 члены комиссии просто сидели и ничего не делали, потому что не знали что делать. Все начали нервничать. Потом все-таки глава и заместитель начали пытаться что-то делать. Начали считать незаполненные бюллетени. Процесс идет, но очень медленно, — отмечает наблюдатель.

В городе Нововолынске Волынской области действующий мэр Виктор Сапожников в день выборов распространил на своей странице в Фейсбуке информацию против своего соперника Бориса Карпуса.

В этой заметке оппоненту ставилось в укор, что он не поставил бабушке памятник на могиле и что его в детстве погнали с прислужников в церкви, сообщил в своем Фейсбуке политолог Антон Бугайчук,

Это чернуха по-нововолынски, крошка, — прокомментировал ситуацию Бугайчук.

В селе Дюла Виноградовского района Закарпатской области партия КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья) организовало схему голосования на участке, при которой бюллетени выдавались на загранпаспорта жителей других сел, которые голосовали за КМКС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

По словам журналиста, члены комиссии заполняли журнал избирателей вместо лиц, находящихся за пределами Украины, и осуществляли вброс бюллетеней.

При постоянно проживающих в селе 250 человек, проголосовало 600 с хвостиком людей! — подчеркивает Глагола.

Он отметил, что на месте инцидента теперь работают правоохранители, а все журналы ведения реестра избирателей и отрывные талоны бюллетеней будут отправлены на почерковедческую экспертизу.

Напомним, 40% избирателей столкнулись с трудностями с заполнением бюллетеней.