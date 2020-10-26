Трудности с бюллетенями возникли у двух из пяти избирателей, фото — Ракурс

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Ракурс

На местных выборах 25 октября трудности с заполнением бюллетеней возникли у двух из пяти избирателей.

Гражданам было сложно разобраться в новом механизме голосования на местных выборах. Сложности возникли у 40% избирателей, сообщили в социологической группе «Рейтинг».

Социологи сегодня опросили 9 тыс. 947 респондентов и обнаружили, что очень сложно разобраться с новыми бюллетенями было 13% опрошенных, а немного сложно — 27%.

Треть избирателей (35%) рассказали, что проголосовать было достаточно легко, четверть (25%) заявили, что очень легко разобрались с новыми правилами голосования.

Новое избирательное законодательство в Украине приняли в июле этого года. В частности, законодатели изменили формат избирательного бюллетеня. На местных выборах 2020 года граждане впервые избирали и партию, и отдельных ее представителей в совет того или иного уровня.