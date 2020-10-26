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Ракурс
Труднощі із бюлетенями виникли у двох з п’яти виборців — опитування

Труднощі із бюлетенями виникли у двох з п’яти виборців — опитування

26 жов 2020, 00:33
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На місцевих виборах 25 жовтня труднощі із заповненням бюлетенів виникли у двох з п’яти виборців.

Громадянам було складно розібратися у новому механізмі голосування на місцевих виборах. Складнощі виникли у 40% виборців, повідомили у соціологічній групі «Рейтинг».

Соціологи сьогодні опитали 9 тис. 947 респондентів і виявили, що дуже складно розібратися з новими бюлетенями було 13% опитаних, а трохи складно — 27%.


Третина виборців (35%) розповіли, що проголосувати було досить легко, чверть (25%) заявили, що дуже легко розібралися з новими правилами голосування.

Нове виборче законодавство в Україні ухвалили у липні цього року. Зокрема, законодавці змінили формат виборчого бюлетеня. На місцевих виборах 2020 року громадяни вперше обирали і партію, і окремих її представників у раду того чи іншого рівня.

Джерело: Ракурс


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