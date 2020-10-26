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Ракурс
25 октября состоялись довыборы в Раду в округе №208, фото: «Галнет»

Явку на довыборах в Раду на Черниговщине назвал ЦИК

26 окт 2020, 03:58
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Явка избирателей в одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области, где в день местных выборов 25 октября происходили также довыборы в Верховную Раду, составила 50,03%.

Об этом свидетельствуют данные по округу, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Довыборы в Раду по округу № 208 были объявлены Центризбиркомом в начале июня, в связи со смертью избранного по этому округу народного депутата Валерия Давыденко, которого 23 мая нашли в Киеве со смертельным огнестрельным ранением.


Всего на довыборах были зарегистрированы 18 кандидатов, среди них жена погибшего депутата Людмила Давыденко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Напомним, Ляшко вечером 25 октября заявил о своей победе на довыборах. Впоследствии он опубликовал видеообращение, в котором обвинил власти в попытке путем фальсификаций отобрать у него победу.

Источник: Ракурс


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