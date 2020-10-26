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На батьків 11-річної волонтерки опитування Зеленського склали адмінпротокол, фото — Ракурс

На батьків 11-річної волонтерки опитування Зеленського склали адмінпротокол

26 жов 2020, 07:52
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Опитування президента Володимира Зеленського у день виборів 25 жовтня проводила на Хмельничччині 11-річна дівчинка.

Поліція оштрафувала її батьків за невиконання батьківських обов’язків, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

У Хмельницькій області дійсно волонтерською діяльністю займалася дівчинка 11-ти років, вона проводила опитування. На маму ми склали протокол про невиконання батьками обов’язків по вихованню дітей, — повідомив Клименко на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ.

Раніше Артем Гагарін, речник опитування Зеленського «5 запитань від президента», зазначив, що опитування проводила на замовлення партії «Слуга народу» соціологічна компанія. В СН 26 жовтня пообіцяли назвати цю компанію. Гагарін пояснив участь неповнолітніх тим, що деякі інтерв’юери залишали коробки і листи для проведення опитування на своїх дітей.


Тоді діти проводили це опитування. Але ми не залишаємо це непоміченим, і якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цієї компанією. Але це буду робити не я, — сказав Гагарін на брифінгу 25 жовтня.

Джерело: Ракурс


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