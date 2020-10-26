COVID-фонд потрусити при підготовці до другого туру закликають у КВУ. Фото:

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Гроші коронавірусного фонду необхідно передбачити для проведення другого туру місцевих виборів у містах.

Кабмін повинен розблокувати кошти COVID-фонду. На проведення другого туру виборів необхідна невелика кількість грошей. Треба закупити належну кількість засобів захисту, передбачити гроші на прибирання дільничних виборчих комісій. Про це 26 жовтня заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу, який транслювало телебачення.

Вчора у нас мала місце ситуація, коли Кабінет міністрів прийняв план протиепідемічних заходів, але соромно за цей план нам громадянами, і нам виборцям. Попереду нас чекає другий тур виборів у містах. Ми закликаємо Кабінет міністрів України розблокувати кошти коронавірусного фонду, — заявив Кошель.



За його словами, члени комісій 25 жовтня виконували не лише свою роботу, але й були технічними працівниками, бо були змушені прибирати дільниці.

Нагадаємо, проект закону про державний бюджет України на 2021 рік не передбачає окремого фонду для боротьби з епідемією коронавірусу. Замість COVID-фонду до держбюджету внесені окремі статті на вакцинування та підтримку шкіл.