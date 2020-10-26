Вибори. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n145611-drugyy-tur-vyboriv-moje-proyty-v-rizni-daty-opora.html

Ракурс

Дата другого туру місцевих виборів наразі точно невідома. У різних регіонах другий тур може пройти в різні дати.

В деяких містах другий тур виборів може відбутися 15 листопада, в інших — 22 листопада. Про це координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська повідомила на брифінгу.

За її словами, другий тур виборів відбудеться в більшості міст. Проте коли саме це буде — поки невідомо. Вона зауважила, що, згідно з законодавством, результати голосування встановлюються не пізніше, ніж на дванадцятий день після дня голосування, а повторне голосування організовується впродовж трьох тижнів.

Тому точної дати другого туру немає, — сказала Айвазовська.



Водночас заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов під час брифінгу повідомив, що результати виборів мера Києва оголосять не пізніше 6 листопада. Проте територіальна виборча комісія столиці намагатиметься впоратися раніше.

Нагадаємо, явка на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%. Центральна виборча комісія вже опрацювала 100% інформації з усіх областей України. Дані надійшли від територіальних виборчих комісій. Отримав бюлетені та проголосував 10 млн 556 тис. 621 виборець. Така явка є набагато нижчою від явки виборців на попередніх місцевих виборах.