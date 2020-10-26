Выборы. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n145611-vtoroy-tur-vyborov-mojet-proyti-v-raznye-daty-opora.html

Ракурс

Дата второго тура местных выборов пока точно неизвестна. В разных регионах второй тур может пройти в разные даты.

В некоторых городах второй тур выборов может состояться 15 ноября, в других — 22 ноября. Об этом координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила на брифинге.

По ее словам, второй тур выборов состоится в большинстве городов. Однако когда именно это будет — пока неизвестно.

Она отметила, что, согласно законодательства, результаты голосования устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель.

Поэтому точной даты второго тура — повторного голосования — нет, — сказала Айвазовская.



В то же время заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов во время брифинга сообщил, что результаты выборов мэра Киева объявят не позднее 6 ноября. Однако территориальная избирательная комиссия столицы попытаеться справиться раньше.

Напомним, явка на местных выборах 25 октября составила 36,88%. Центральная избирательная комиссия уже обработала 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. Получил бюллетени и проголосовал 10 млн 556 тыс. 621 избиратель. Такая явка намного ниже явки избирателей на предыдущих местных выборах.