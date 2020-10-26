«Охотник» Лозинский выиграл выборы в общине, где совершил убийство, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n145610-ohotnik-lozinskiy-vyigral-vybory-v-obschine-gde-sovershil-ubiystvo.html

Ракурс

Местные выборы на Кировоградщины удивили — бывший народный депутат от «Батькивщины» Виктор Лозинский выиграл выборы на пост главы Подвысоцкой объединенной общины Голованевского района.

Об уверенной победе этого кандидата-самовыдвиженца сообщает «BBC-Украина».

Оформление протоколов еще продолжается, но даже оппоненты Лозинского также подтвердили изданию его победу.

Лозинский ранее отбыл пятилетнее заключение за убийство местного жителя. В 2011 ему дали 15 лет тюрьмы за убийство в 2009 году в лесу Головановского района местного жителя Валерия Олийныка. Вместе с политиком тогда присутствовали руководители местной прокуратуры и полиции.

Олийника нашли мертвым с простреленными коленями. Жители близлежащих сел характеризовали Олийныка положительно, а вот Лозинский считался «хозяином района». Предполагали, что расправа могла произойти из-за посещения леса, который он считал своим.

Согласно «закону Савченко» Лозинский вышел на свободу через пять лет — в 2016 году.