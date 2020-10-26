«Мисливець» Лозинський виграв вибори в громаді, де скоїв вбивство, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n145610-myslyvec-lozynskyy-vygrav-vybory-v-gromadi-de-skoyiv-vbyvstvo.html

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Місцеві вибори на Кіровоградщини здивували — колишній народний депутат від «Батьківщини» Віктор Лозинський виграв вибори на посаду голови Підвисоцького об'єднаної громади Голованівського району.

Про впевнену перемогу цього кандидата-самовисуванця повідомляє «BBC-Україна».

Оформлення протоколів ще триває, але навіть опоненти Лозінського також підтвердили виданню його перемогу.

Лозинський раніше відбув п’ятирічне ув’язнення за убивство місцевого мешканця. У 2011 йому присудили 15 років в’язниці за вбивство у 2009 році в лісі Голованівського району місцевого жителя Валерія Олійника. З політиком тоді були присутні очільники місцевої прокуратури та поліції.

Олійника знайшли мертвим з простреленими колінами. Жителі довколишніх сіл характеризували Олійника позитивно, а от Лозинський вважався «господарем району».

Припускали, що розправа могла статися через відвідування лісу, який він вважав своїм.

Відповідно до «закону Савченко» Лозинський вийшов на свободу через п’ять років — у 2016 році.