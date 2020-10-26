Бойовика ЛНР затримала СБУ. Фото: СБУ

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Бойовика самопроголошеної Луганської народної республіки затримали в Новоайдарському районі Луганщини.

Найманець перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації. Зловмисника затримували співробітники контррозвідки спільно з бійцями 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого ЗСУ. Схопили бойовика безпосередньо на лінії бойового зіткнення поблизу села Трьохізбенка. Про це 26 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

З’ясувалося, що уродженець Сватівського району приєднався до окупантів наприкінці 2014 року. З 2015 року він воював проти сил АТО та ООС в складі так званої четвертої окремої бригади другого армійського корпусу народної міліції ЛНР. Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Затриманого суд відправив у СІЗО.

У спецслужбі додали, що наразі триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у вересні СБУ затримала в Сєвєродонецьку екс-бойовика терористичної Луганської народної республіки. Виявилося, що колишній найманець брав участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади у 2014 році.