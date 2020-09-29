Екс-бойовика ЛНР затримала СБУ на Донбасі. Фото: СБУ

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Екс-бойовика терористичної Луганської народної республіки затримали в Сєвєродонецьку.

Колишній найманець брав участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади у 2014 році. Виявилося, що бойовик у складі групи Дрьомова штурмував будівлю управління СБУ в Луганській області. Про це 29 вересня повідомив прес-центр штабу Служби безпеки України.

Крім того, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи «Ямала», учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після звільнення Сєвєродонецька від окупантів найманець переховувався від правосуддя.

Правоохоронці повідомили про підозру бойовику у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють, чи був зловмисник причетний до вчинення терактів на території Луганської області. Якщо його вину доведуть, то йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у вересні СБУ заявила, що вивела з окупованої Донеччини колишнього бойовика ДНР. Екс-найманець Кремля, який «служив» в танковому батальйоні бойовиків, надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії.