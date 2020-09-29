Экс-боевика ЛНР задержала СБУ на Донбассе. Фото: СБУ

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Ракурс

Экс-боевика террористической Луганской народной республики задержали в Северодонецке.

Бывший наемник участвовал в захвате административных зданий органов государственной власти в 2014 году. Оказалось, что боевик в составе группы Дремова штурмовал здание управления СБУ в Луганской области. Об этом 29 сентября сообщил пресс-центр штаба Службы безопасности Украины.

Кроме того, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы «Ямала», участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения Северодонецка от оккупантов наемник скрывался от правосудия.

Правоохранители сообщили о подозрении боевику в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи устанавливают, был ли злоумышленник причастен к совершению терактов на территории Луганской области. Если его вину докажут, то ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре СБУ заявила, что вывела из оккупированной Донетчины бывшего боевика ДНР. Экс-наемник Кремля, который «служил» в танковом батальоне боевиков, дал важные свидетельства о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии.