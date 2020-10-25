Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Луганщині загинув ватажок ЛНР Марков. Фото: сепаратистські ЗМІ

Командир батальйону бойовиків «Привид» загинув на Донбасі (ФОТО)

25 жов 2020, 08:34
999

Ватажок бойовиків ЛНР загинув на окупованій частині Луганської області.

Загиблий — громадянин Російської Федерації та уродженець Москви Олексій Марков. На Донбасі найманець командував батальйоном бойовиків «Привид». Останнім часом він очолював 14-ий підрозділ так званої народної міліції Луганської народної республіки. Про це 25 жовтня повідомляє «Еспресо» із посиланням на українського журналіста Дениса Казанського.

За інформацією Казанського, Марков міг загинути в автомобільній катастрофі. При цьому журналіст зазначає, що «з огляду на долі інших польових командирів ЛДНР, тут теж напевно щось нечисто». Раніше перші командири батальйону «Призрак» були ліквідовані своїми ж соратниками.

Сепаратистській ЗМІ теж підтверджують загибель Маркова.

На Луганщині загинув ватажок ЛНР Марков. Фото: сепаратистські ЗМІ

На Луганщині загинув ватажок ЛНР Марков. Фото: сепаратистські ЗМІ


На Луганщині загинув ватажок ЛНР Марков. Фото: сепаратистські ЗМІ

Нагадаємо, у серпні цього року у Донецьку окупаційна адміністрація встановила бюст військовому злочинцю Михайлу Толстих, також відомому як Гіві — лідеру збройного формування бойовиків «Сомалі».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів