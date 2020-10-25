На Луганщині загинув ватажок ЛНР Марков. Фото: сепаратистські ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n145543-glava-batalyonu-boyovykiv-pryvyd-zagynuv-na-donbasi-foto.html

Ракурс

Ватажок бойовиків ЛНР загинув на окупованій частині Луганської області.

Загиблий — громадянин Російської Федерації та уродженець Москви Олексій Марков. На Донбасі найманець командував батальйоном бойовиків «Привид». Останнім часом він очолював 14-ий підрозділ так званої народної міліції Луганської народної республіки. Про це 25 жовтня повідомляє «Еспресо» із посиланням на українського журналіста Дениса Казанського.

За інформацією Казанського, Марков міг загинути в автомобільній катастрофі. При цьому журналіст зазначає, що «з огляду на долі інших польових командирів ЛДНР, тут теж напевно щось нечисто». Раніше перші командири батальйону «Призрак» були ліквідовані своїми ж соратниками.

Сепаратистській ЗМІ теж підтверджують загибель Маркова.

Нагадаємо, у серпні цього року у Донецьку окупаційна адміністрація встановила бюст військовому злочинцю Михайлу Толстих, також відомому як Гіві — лідеру збройного формування бойовиків «Сомалі».