Голова концерну Samsung Лі Гонхі. Фото: nyt.com

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Голова концерну Samsung Лі Гонхі помер на 79 році життя у Сеулі.

Топ-чиновник мав проблеми зі здоров’ям, оскільки у 2014 році переніс серцевий напад. Останні кілька років він залишався формальним главою компанії, а фактично Samsung керує його син Лі Чже Єну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Голова був істинним провидцем, перетворив Samsung з місцевого бізнесу в провідного світового новатора і промислового гіганта. Його заява 1993 року про «нове управління» стало рушійною силою бачення компанії з надання кращих технологій для розвитку глобального суспільства. Його спадщина буде вічною, — йдеться в заяві компанії.

Лі Гонхі народився 9 січня 1942 року, а його батьком був засновник Samsung Group Чи Бен Чхоль. Син очолив концерн після смерті батька у 1987 році. Вже у 1993 році він почав проводити корпоративну реформу в Samsung. Лі Гонхі вважав, що корейська корпоративна культура була нижчою, ніж у конкурентів. Зокрема, він дозволив підлеглим вказувати на помилки своїм керівникам.

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