Глава концерна Samsung Ли Гон Хи. Фото: nyt.com

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Глава концерна Samsung Ли Гон Хи скончался на 79 году жизни в Сеуле.

Топ-чиновник имел проблемы со здоровьем, поскольку в 2014 году перенес сердечный приступ. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Председатель был истинным провидцем, превратил Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным, — говорится в заявлении компании.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года, а его отцом был основатель Samsung Group Чи Бен Чхоль. Сын возглавил концерн после смерти отца в 1987 году. Уже в 1993 году он начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Ли Гон Хи считал, что корейская корпоративная культура была ниже, чем у конкурентов. В частности, он разрешил подчиненным указывать на ошибки своим руководителям.

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