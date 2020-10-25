Глава батальона боевиков «Призрак» погиб на Донбассе (ФОТО)

На Луганщине погиб главарь ЛНР Марков. Фото: сепаратистские СМИ

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Ракурс

Главарь боевиков ЛНР погиб на оккупированной части Луганской области.

Погибший — гражданин Российской Федерации и уроженец Москвы Алексей Марков. На Донбассе наемник командовал батальоном боевиков «Призрак». В последнее время он возглавлял 14-е подразделение так называемой народной милиции Луганской народной республики. Об этом 25 октября сообщает «Еспресо» со ссылкой на украинского журналиста Дениса Казанского.

По информации Казанского, Марков мог погибнуть в автомобильной катастрофе. При этом журналист отмечает, что «учитывая судьбы других полевых командиров ЛДНР, здесь тоже наверняка что-то нечисто». Ранее первые командиры батальона «Призрак» были ликвидированы своими же соратниками.

Сепаратистской СМИ тоже подтверждают гибель Маркова.

Напомним, в августе этого года в Донецке оккупационная администрация установила бюст военному преступнику Михаилу Толстых, также известного как Гиви — лидеру вооруженного формирования боевиков «Сомали».