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Ракурс
Боевика ЛНР задержала СБУ. Фото: СБУ

Боевика ЛНР задержали на Луганщине — его разыскивали по всей стране (ФОТО)

26 окт 2020, 13:57
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Боевика самопровозглашенной Луганской народной республики задержали в Новоайдарском районе Луганщины.

Наемник находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Злоумышленника задерживали сотрудники контрразведки совместно с бойцами 14-й ОМБр имени князя Романа Великого ВСУ. Схватили боевика непосредственно на линии боевого столкновения вблизи села Трехизбенка. Об этом 26 октября сообщил пресс-центр СБУ.

Выяснилось, что уроженец Сватовского района присоединился к оккупантам в конце 2014 года. С 2015 года он воевал против сил АТО и ООС в составе так называемой четвертой отдельной бригады второго армейского корпуса народной милиции ЛНР. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Задержанного суд отправил в СИЗО.

В спецслужбе добавили, что сейчас продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Боевика ЛНР задержала СБУ. Фото: СБУ

Боевика ЛНР задержала СБУ. Фото: СБУ

Боевика ЛНР задержала СБУ. Фото: СБУ


Боевика ЛНР задержала СБУ. Фото: СБУ

Напомним, в сентябре СБУ задержала в Северодонецке экс-боевика террористической Луганской народной республики. Оказалось, что бывший наемник участвовал в захвате административных зданий органов государственной власти в 2014 году.

Источник: Ракурс


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