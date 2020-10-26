Явка на местных выборах 2020 года была крайне низкой. Фото:

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Ракурс

Явка на местных выборах 25 октября составила 36,88%. Такая явка намного ниже явки избирателей на предыдущих местных выборах.

Центральная избирательная комиссия уже обработала 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. Получил бюллетени и проголосовал 10 млн 556 тыс. 621 избиратель. Об этом 26 октября сообщил ЦИК в Facebook.

Активнее всего голосовали жители Тернопольской, Львовской, Волынской и Черниговской областей. Самая низкая явка была зафиксирована в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Явка на местных выборах в Украине за предыдущие годы:

Местные выборы-1994 — 75,5%;

Местные выборы-1998 — почти 71%;

Местные выборы-2002 — 69%;

Местные выборы-2006 — 67%;

Местные выборы-2010 — почти 50%;

Местные выборы-2015 — 46,6%;

Местные выборы-2020 — 35,94%.

Напомним, в ОПОРЕ заявляли, что местные выборы 2020 года отметились исторически самой низкой явкой избирателей. Эксперты утверждают, что никогда еще в новейшей истории Украины на голосование не приходило такое малое количество избирателей. Оказалось, что на явку негативно повлияла эпидемия коронавируса, ограничения и боязнь заразиться.