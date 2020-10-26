Явка на місцевих виборах 2020 року була вкрай низькою. Фото:

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Ракурс

Явка на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%. Така явка є набагато нижчою від явки виборців на попередніх місцевих виборах.

Центральна виборча комісія вже опрацювала 100% інформації з усіх областей України. Дані надійшли від територіальних виборчих комісій. Отримав бюлетені та проголосував 10 млн 556 тис. 621 виборець. Про це 26 жовтня повідомила ЦВК у Facebook.

Найактивніше голосували мешканці Тернопільської, Львівської, Волинської та Чернігівської областей. Найнижча явка була зафіксована у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Явка на місцевих виборах в Україні за попередні роки:

Місцеві вибори-1994 — 75,5%;

Місцеві вибори-1998 — майже 71%;

Місцеві вибори-2002 — 69%;

Місцеві вибори-2006 — 67%;

Місцеві вибори-2010 — майже 50%;

Місцеві вибори-2015 — 46,6%;

Місцеві вибори-2020 — 35,94%.

Нагадаємо, в ОПОРІ заявляли, що місцеві вибори 2020 року відзначилися історично найнижчою явкою виборців. Експерти стверджують, що ніколи ще в новітній історії України на голосування не приходила така мала кількість виборців. Виявилося, що низьку явку негативно вплинула епідемія коронавірусу, обмеження та боязнь заразитися.