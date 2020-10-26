COVID-фонд потрусить при подготовке ко второму туру призывают в КИУ. Фото:

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Деньги коронавирусного фонда необходимо предусмотреть для проведения второго тура местных выборов в городах.

Кабмин должен разблокировать средства COVID-фонда. На проведение второго тура выборов необходимо небольшое количество денег. Надо закупить должное количество средств защиты, предусмотреть деньги на уборку участковых избирательных комиссий. Об этом 26 октября заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге, который транслировало телевидение.

Вчера у нас имела место ситуация, когда Кабинет министров принял план противоэпидемических мероприятий, но стыдно за этот план нам гражданами, и нам избирателям. Впереди нас ждет второй тур выборов в городах. Мы призываем Кабинет министров Украины разблокировать средства коронавирусного фонда, — заявил Кошель.



По его словам, члены комиссий 25 октября выполняли не только свою работу, но и были техническими работниками, потому что были вынуждены убирать участки.

Напомним, проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год не предусматривает отдельного фонда для борьбы с эпидемией коронавируса. Вместо COVID-фонда в госбюджет внесены отдельные статьи на вакцинирование и поддержку школ.