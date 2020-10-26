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Ракурс
Музичний марафон. Фото: Телеграм

Музичний марафон на підтримку Білорусі організує Ткаченко — кого запросить

26 жов 2020, 18:05
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Музичний марафон на підтримку протестів у Білорусі вирішило провести Міністерство культури та інформаційної політики. Відповідне рішення про проведення марафону, який матиме назву «Ми разом», анонсував очільник відомства Олександр Ткаченко.

Марафон запланували на 4 листопада. Про це Ткаченко повідомив у своєму Telegram.

Він заявив, що білорусів та українців віками пов’язує спільна доля європейських цінностей, а тому запропонував об'єднатися у рамках музичного марафону.

Повідомляється, що концерт відбудеться о 20:00. На ньому виступлять такі гурти:


  • Друга Ріка;
  • Brutto Nostra;
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;
  • NAKA;
  • ДахаБраха;
  • NAVIBAND;
  • СКАЙ;
  • Kozak System.

Транслювати концерт будуть по телеканалу M1, а сам виступ пройде у клубі Stereoplaza.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протести у Білорусі продовжуються, а 25 жовтня збіг час ультиматуму, який поставила опозиція владі Олександра Лукашенка. У Мінську на вулиці Орловській на марші «Народного ультиматуму» силовики застосували світло-шумові гранати проти протестувальників. Внаслідок атаки силовиків є постраждалі.

Джерело: Ракурс


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