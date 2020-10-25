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Ракурс
Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

Ультиматум Тихановської у Білорусі обернувся наступом силовиків — застосовували кулі та гранати (ФОТО, ВІДЕО)

25 жов 2020, 18:40
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Протести у Білорусі продовжуються, а сьогодні, 25 жовтня, збігає час ультиматуму, який поставила опозиція владі Олександра Лукашенка.

У Мінську на вулиці Орловській на марші «Народного ультиматуму» силовики застосували світло-шумові гранати проти протестувальників. Внаслідок атаки силовиків є постраждалі. Про це повідомляє Tut. by.


Протести у Білорусі. Фото: Tut.bt

Повідомляється, що тисячі людей знову вийшли на мирну акцію та вимагали відставки Лукашенка, натомість до центру столиці Білорусі стягнули бойовиків зі спецтехнікою. Під час акції протесту силовики почали застосовувати світло-шумові гранати та гумові кулі.

Поранення протестувальника. Фото: Tut.by

У під’їзді на вулиці Орловській, де проходила акція протесту, розбилося скло через вибухи. Після застосування світло-шумових гранат почалися масові затримання учасників маршу опозиції.

Силовики у Білорусі. Фото: РИА Новости


Як відомо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська 13 жовтня дала Олександру Лукашенко 13 днів на те, щоб він покинув президентський пост і звільнив всіх політв’язнів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже понад два місяці. Мітингувальники вимагають відставки чинного президента країни Олександра Лукашенка та проведення чесних виборів.

Джерело: Ракурс


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