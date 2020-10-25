Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n145563-ultymatum-tyhanovskoyi-u-bilorusi-obernuvsya-nastupom-sylovykiv-zastosovuvaly-kuli-ta-granaty.html

Ракурс

Протести у Білорусі продовжуються, а сьогодні, 25 жовтня, збігає час ультиматуму, який поставила опозиція владі Олександра Лукашенка.

У Мінську на вулиці Орловській на марші «Народного ультиматуму» силовики застосували світло-шумові гранати проти протестувальників. Внаслідок атаки силовиків є постраждалі. Про це повідомляє Tut. by.







Повідомляється, що тисячі людей знову вийшли на мирну акцію та вимагали відставки Лукашенка, натомість до центру столиці Білорусі стягнули бойовиків зі спецтехнікою. Під час акції протесту силовики почали застосовувати світло-шумові гранати та гумові кулі.









У під’їзді на вулиці Орловській, де проходила акція протесту, розбилося скло через вибухи. Після застосування світло-шумових гранат почалися масові затримання учасників маршу опозиції.





Як відомо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська 13 жовтня дала Олександру Лукашенко 13 днів на те, щоб він покинув президентський пост і звільнив всіх політв’язнів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже понад два місяці. Мітингувальники вимагають відставки чинного президента країни Олександра Лукашенка та проведення чесних виборів.