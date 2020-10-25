Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

https://racurs.ua/n145563-ultimatum-tihanovskoy-v-belarusi-obernulsya-nastupleniem-silovikov-primenyali-puli-i-granaty.html

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Протесты в Беларуси продолжаются, а сегодня, 25 октября, истекает время ультиматума, который поставила оппозиция власти Александра Лукашенко.

В Минске на улице Орловской на марше «Народного ультиматума» силовики применили светошумовые гранаты против протестующих. В результате атаки силовиков есть пострадавшие. Об этом сообщает Tut.by.









Сообщается, что тысячи людей снова вышли на мирную акцию и требовали отставки Лукашенко, в то же время в центр столицы Беларуси стянули боевиков со спецтехникой. Во время акции протеста силовики начали применять светошумовые гранаты и резиновые пули.



В подъезде на улице Орловской, где проходила акция протеста, разбилось стекло из-за взрывов. После применения светошумовых гранат начались массовые задержания участников марша оппозиции.

Как известно, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября дала Александру Лукашенко 13 дней на то, чтобы он покинул президентский пост и освободил всех политзаключенных.



Напомним, ранее мы сообщали, что протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже более двух месяцев. Митингующие требуют отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения честных выборов.