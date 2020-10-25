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Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

Ультиматум Тихановской в Беларуси обернулся наступлением силовиков — применяли пули и гранаты (ФОТО, ВИДЕО)

25 окт 2020, 18:40
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Протесты в Беларуси продолжаются, а сегодня, 25 октября, истекает время ультиматума, который поставила оппозиция власти Александра Лукашенко.

В Минске на улице Орловской на марше «Народного ультиматума» силовики применили светошумовые гранаты против протестующих. В результате атаки силовиков есть пострадавшие. Об этом сообщает Tut.by.



Сообщается, что тысячи людей снова вышли на мирную акцию и требовали отставки Лукашенко, в то же время в центр столицы Беларуси стянули боевиков со спецтехникой. Во время акции протеста силовики начали применять светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протесты в Беларуси. Фото: Tut.btВ подъезде на улице Орловской, где проходила акция протеста, разбилось стекло из-за взрывов. После применения светошумовых гранат начались массовые задержания участников марша оппозиции.


Раненый протестующий. Фото: Tut.by

Как известно, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября дала Александру Лукашенко 13 дней на то, чтобы он покинул президентский пост и освободил всех политзаключенных.

Силовики в Беларуси. Фото: РИА НовостиНапомним, ранее мы сообщали, что протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже более двух месяцев. Митингующие требуют отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения честных выборов.

Источник: Ракурс


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