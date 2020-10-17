Володимир Зеленський, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n145253-dovichnyy-pereglyad-agitaciyi-za-pidkup-vyborciv-opora-potrolyla-pytannya-zelenskogo.html

Ракурс

Місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, супроводжуватимуться опитуванням від президента Володимира Зеленського.

Озвучені Зеленським «п'ять важливих питань» розкритикували чи поіронізували з них чимало українців, не залишалася осторонь і громадська мережа «Опора», котра слідкує за дотриманням виборчого законодавства. Прес-служба «Опори» опублікувала у Фейсбуці свій перелік питань.

П’ять питань від «Опори» виглядають так:

Чи треба підписати меморандум, який гарантуватиме ненапад коронавірусу під час виборів? Чи варто дозволити клонування людей, щоб легалізувати технологію двійників на виборах? Чи підтримуєте запровадження довічного перегляду агітаційних роликів за підкуп виборців? Чи є життя після виборів? Так треба нуль у бюлетені чи ні?

На ці питання організація пропонує відповісти у своєму Фейсбуці вже зараз, не чекаючи 25 жовтня.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко нещодавно порівняв опитування Зеленського з «грою у наперстки».