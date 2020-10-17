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Володимир Зеленський, фото: «24 канал»
Довічний перегляд агітації за підкуп виборців — «Опора» потролила питання Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n145253-dovichnyy-pereglyad-agitaciyi-za-pidkup-vyborciv-opora-potrolyla-pytannya-zelenskogo.htmlРакурс
Місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, супроводжуватимуться опитуванням від президента Володимира Зеленського.
Озвучені Зеленським «п'ять важливих питань» розкритикували чи поіронізували з них чимало українців, не залишалася осторонь і громадська мережа «Опора», котра слідкує за дотриманням виборчого законодавства. Прес-служба «Опори» опублікувала у Фейсбуці свій перелік питань.
П’ять питань від «Опори» виглядають так:
- Чи треба підписати меморандум, який гарантуватиме ненапад коронавірусу під час виборів?
- Чи варто дозволити клонування людей, щоб легалізувати технологію двійників на виборах?
- Чи підтримуєте запровадження довічного перегляду агітаційних роликів за підкуп виборців?
- Чи є життя після виборів?
- Так треба нуль у бюлетені чи ні?
На ці питання організація пропонує відповісти у своєму Фейсбуці вже зараз, не чекаючи 25 жовтня.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко нещодавно порівняв опитування Зеленського з «грою у наперстки».
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