Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «24 канал»

Довічний перегляд агітації за підкуп виборців — «Опора» потролила питання Зеленського

17 жов 2020, 19:02
999

Місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, супроводжуватимуться опитуванням від президента Володимира Зеленського.

Озвучені Зеленським «п'ять важливих питань» розкритикували чи поіронізували з них чимало українців, не залишалася осторонь і громадська мережа «Опора», котра слідкує за дотриманням виборчого законодавства. Прес-служба «Опори» опублікувала у Фейсбуці свій перелік питань.

П’ять питань від «Опори» виглядають так:

  1. Чи треба підписати меморандум, який гарантуватиме ненапад коронавірусу під час виборів?
  2. Чи варто дозволити клонування людей, щоб легалізувати технологію двійників на виборах?
  3. Чи підтримуєте запровадження довічного перегляду агітаційних роликів за підкуп виборців?
  4. Чи є життя після виборів?
  5. Так треба нуль у бюлетені чи ні?

На ці питання організація пропонує відповісти у своєму Фейсбуці вже зараз, не чекаючи 25 жовтня.


П'ять запитань від громадської мережі «Опора»

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко нещодавно порівняв опитування Зеленського з «грою у наперстки».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів