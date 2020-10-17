Владимир Зеленский, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n145253-pojiznennyy-prosmotr-agitacii-za-podkup-izbirateley-opora-potrolila-voprosy-zelenskogo.html

Ракурс

Местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, будут сопровождаться опросом от президента Владимира Зеленского.

Озвученные Зеленским «пять важных вопросов» раскритиковали или поиронизировали над ними немало украинцев, не оставалась в стороне и общественная сеть «Опора», которая следит за соблюдением избирательного законодательства. Пресс-служба «Опоры» опубликовала в Фейсбуке свой перечень вопросов.

Пять вопросов от «Опоры» выглядят так:

Надо ли подписать меморандум, который будет гарантировать ненападение коронавируса во время выборов? Стоит ли разрешать клонирование людей, чтобы легализовать технологию двойников на выборах? Поддерживаете ли введение пожизненного просмотра агитационных роликов за подкуп избирателей? Есть ли жизнь после выборов? Так надо ноль в бюллетене или нет?

На эти вопросы организация предлагает ответить в своем Фейсбуке уже сейчас, не дожидаясь 25 октября.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко недавно сравнил опрос Зеленского с «игрой в наперстки».