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Владимир Зеленский, фото: «24 канал»
Пожизненный просмотр агитации за подкуп избирателей — «Опора» потролила вопросы Зеленскогоhttps://racurs.ua/n145253-pojiznennyy-prosmotr-agitacii-za-podkup-izbirateley-opora-potrolila-voprosy-zelenskogo.htmlРакурс
Местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, будут сопровождаться опросом от президента Владимира Зеленского.
Озвученные Зеленским «пять важных вопросов» раскритиковали или поиронизировали над ними немало украинцев, не оставалась в стороне и общественная сеть «Опора», которая следит за соблюдением избирательного законодательства. Пресс-служба «Опоры» опубликовала в Фейсбуке свой перечень вопросов.
Пять вопросов от «Опоры» выглядят так:
- Надо ли подписать меморандум, который будет гарантировать ненападение коронавируса во время выборов?
- Стоит ли разрешать клонирование людей, чтобы легализовать технологию двойников на выборах?
- Поддерживаете ли введение пожизненного просмотра агитационных роликов за подкуп избирателей?
- Есть ли жизнь после выборов?
- Так надо ноль в бюллетене или нет?
На эти вопросы организация предлагает ответить в своем Фейсбуке уже сейчас, не дожидаясь 25 октября.
Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко недавно сравнил опрос Зеленского с «игрой в наперстки».
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