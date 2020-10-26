Музыкальный марафон в поддержку Беларуси организует Ткаченко — кого пригласитhttps://racurs.ua/n145624-muzykalnyy-marafon-v-podderjku-belarusi-organizuet-tkachenko-kogo-priglasit.htmlРакурс
Музыкальный марафон в поддержку протестов в Беларуси решило провести Министерство культуры и информационной политики. Соответствующее решение о проведении марафона, который будет называться «Мы вместе», анонсировал глава ведомства Александр Ткаченко.
Марафон запланировали на 4 ноября. Об этом Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.
Он заявил, что белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей, а потому предложил объединиться в рамках музыкального марафона.
Сообщается, что концерт состоится в 20:00. На нем выступят такие группы:
- Друга Рика;
- Brutto Nostra;
- Беz ОБМЕЖЕНЬ;
- NAKA;
- ДахаБраха;
- NAVIBAND;
- СКАЙ;
- Kozak System.
Транслировать концерт будут по телеканалу M1, а само выступление пройдет в клубе Stereoplaza.
Напомним, ранее мы сообщали, что протесты в Беларуси продолжаются, а 25 октября прошло время ультиматума, который поставила оппозиция власти Александра Лукашенко. В Минске на улице Орловской на марше «Народного ультиматума» силовики применили свето-шумовые гранаты против протестующих. В результате атаки силовиков есть пострадавшие.