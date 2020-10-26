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Ракурс
Музыкальный марафон. Фото: Телеграм

Музыкальный марафон в поддержку Беларуси организует Ткаченко — кого пригласит

26 окт 2020, 18:05
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Музыкальный марафон в поддержку протестов в Беларуси решило провести Министерство культуры и информационной политики. Соответствующее решение о проведении марафона, который будет называться «Мы вместе», анонсировал глава ведомства Александр Ткаченко.

Марафон запланировали на 4 ноября. Об этом Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей, а потому предложил объединиться в рамках музыкального марафона.

Сообщается, что концерт состоится в 20:00. На нем выступят такие группы:


  • Друга Рика;
  • Brutto Nostra;
  • Беz ОБМЕЖЕНЬ;
  • NAKA;
  • ДахаБраха;
  • NAVIBAND;
  • СКАЙ;
  • Kozak System.

Транслировать концерт будут по телеканалу M1, а само выступление пройдет в клубе Stereoplaza.

Напомним, ранее мы сообщали, что протесты в Беларуси продолжаются, а 25 октября прошло время ультиматума, который поставила оппозиция власти Александра Лукашенко. В Минске на улице Орловской на марше «Народного ультиматума» силовики применили свето-шумовые гранаты против протестующих. В результате атаки силовиков есть пострадавшие.

Источник: Ракурс


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