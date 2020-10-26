Владимир Зеленский. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n145625-zelenskogo-osudili-za-vliyanie-na-izbirateley-chto-natvoril-prezident.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, мог повлиять на избирателей путем проведения своего опроса у избирательных участков во время местных выборов.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявляют, что опрос «5 вопросов от президента» создал политическое преимущество для пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом сообщила глава бюро Ингибйорг Сольрун Гисладоттир во время брифинга.

По ее словам, президент профинансировал опрос собственными силами и при помощи своей политической партии, а все вопросы касались его личных политических инициатив, и могли послужить неоправданным преимуществом на выборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что опрос президента Зеленского будет иметь последствия для страны в ближайшее время. В «Слуге народа» рассказали, что будут делать с ответами граждан на вопрос президента.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что после обработки 80% анкет респонденты охотно поддержали четыре вопроса, кроме свободной экономической зоны на Донбассе (за — 46,7%, против — 46,48%). Корниенко заверил, что вопрос сокращения количества нардепов его партия будет продвигать уже на текущей сессии Рады — до февраля 2021 года.