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Ракурс
Новые карантинные зоны заработали в Украине, фото — 24 канал

Новые карантинные зоны заработали в Украине (КАРТА)

26 окт 2020, 08:13
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Власть в очередной раз обновила список городов и районов, которые попадают в ту или иную цветную карантинную зону.

С 26 октября в красную зону попали 10 областных центров — Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Также в красной зоне оказались некоторые регионы Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей. Всего красный уровень установлен в 100 админединицах.

Карантинные зоны в Украине, карта — Минздрав

В «оранжевый уровень эпидемической опасности отнесли 437 административных единиц. Здесь оказались такие крупные города, как Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы.


В желтую зону попало город Кропивницкий. Такой уровень зонирования будет действовать всего в 53 административных единицах.

Эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Источник: Ракурс


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