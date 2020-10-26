Новые карантинные зоны заработали в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n145588-novye-karantinnye-zony-zarabotali-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Власть в очередной раз обновила список городов и районов, которые попадают в ту или иную цветную карантинную зону.
С 26 октября в красную зону попали 10 областных центров — Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
Также в красной зоне оказались некоторые регионы Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей. Всего красный уровень установлен в 100 админединицах.
В «оранжевый уровень эпидемической опасности отнесли 437 административных единиц. Здесь оказались такие крупные города, как Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы.
В желтую зону попало город Кропивницкий. Такой уровень зонирования будет действовать всего в 53 административных единицах.
Эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.