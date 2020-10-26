Нові карантинні зони запрацювали в Україні, фото — 24 канал

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. Влада вкотре оновила перелік міст та районів, котрі потрапляють до тієї чи іншої кольорової карантинної зони.

З 26 жовтня до червоної карантинної зони потрапили 10 обласних центрів — Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Також у червоній зоні опинилися деякі регіони Волинської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. Усього червоний рівень установлено у 100 адмінодиницях.

До «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки віднесено 437 адміністративних одиниць. Тут опинилися такі великі міста, як Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси.

До жовтої зони потрапило місто Кропивницький. Такий рівень зонування буде діяти всього у 53 адміністративних одиницях.

Епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.