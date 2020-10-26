Ліга Чемпіонів пройде без двох основних гравців «Динамо»

Динамо. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/ua/n145628-liga-chempioniv-proyde-bez-dvoh-osnovnyh-gravciv-dynamo.html

Ракурс

Ліга Чемпіонів, щорічний футбольний турнір, може пройти без участі двох основних футболістів столичного «Динамо». Напередодні гри з «Ференцварошем» у них виявили коронавірус, тому матч вони вимушено пропустять.

Матч Ліги Чемпіонів запланований на 28 жовтня. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Повідомляється, що за правилами УЄФА перед вильотом до Угорщини на матч гравці та персонал «Динамо» здали обов’язкові тести на коронавірус у сертифікованій УЄФА лабораторії.

Виявилось, що коронавірус підхопили голкіпер Георгій Бущан та захисник Віталій Миколенко. Також коронавірус знайшли у тренера «Динамо» Віталія Кулиби. Наразі усі троє почуваються добре та перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Як відомо, «Ференцварош» тренує колишній «динамівець» Сергій Ребров, який виграв з клубом два чемпіонати Угорщини та зміг вивести свою команду до групового етапу Ліги чемпіонів. У головному європейському турнірі угорці потрапили до групи G, де також опинились «Динамо», туринський «Ювентус» та каталонська «Барселона».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Динамо» розпочало свій шлях у груповому етапі Ліги чемпіонів домашньою поразкою 0:2 від «Ювентуса» на НСК «Олімпійський».